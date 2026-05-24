Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’nin Devler Ligi rotası belli oldu: Muhtemel rakipler netleşti

Fenerbahçe’nin Devler Ligi rotası belli oldu: Muhtemel rakipler netleşti

22:0724/05/2026, Pazar
G: 24/05/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
Fenerbahçe, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki muhtemel rakipleri netlik kazandı. Sarı-lacivertli ekip, Devler Ligi’ne katılabilmek için üç aşamalı zorlu bir eleme sürecinden geçecek.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de sezonu ikinci sırada bitirmesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. UEFA organizasyonunda mücadele edecek sarı-lacivertli temsilcinin olası rakipleri belli oldu.



2. ön elemedeki muhtemel rakipler

Hearts (İskoçya)

Gornik Zabrze (Polonya)


Sarı-lacivertli ekip bu turu geçmesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek.


3. ön elemedeki muhtemel rakipler

Union St. Gilloise (Belçika)

Sparta Prag (Çekya)

NEC Nijmegen (Hollanda)

Sturm Graz (Avusturya) / Hearts / Gornik Zabrze


Fenerbahçe bu turu geçerse son aşama olan play-off oynamaya hak kazanacak.


Play-off turu

(Yukarıdaki takımlara ek olarak)


Lyon (Fransa)

Olympiakos (Yunanistan)

Bodo/Glimt (Norveç)


Sarı-lacivertli temsilcimiz, tüm eleme turlarını geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.




#Şampiyonlar Ligi
#Fenerbahçe
#UEFA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB haziran 2026 PPK tarihi