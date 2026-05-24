Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de sezonu ikinci sırada bitirmesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak. UEFA organizasyonunda mücadele edecek sarı-lacivertli temsilcinin olası rakipleri belli oldu.
Hearts (İskoçya)
Gornik Zabrze (Polonya)
Sarı-lacivertli ekip bu turu geçmesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek.
Union St. Gilloise (Belçika)
Sparta Prag (Çekya)
NEC Nijmegen (Hollanda)
Sturm Graz (Avusturya) / Hearts / Gornik Zabrze
Fenerbahçe bu turu geçerse son aşama olan play-off oynamaya hak kazanacak.
(Yukarıdaki takımlara ek olarak)
Lyon (Fransa)
Olympiakos (Yunanistan)
Bodo/Glimt (Norveç)
Sarı-lacivertli temsilcimiz, tüm eleme turlarını geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılma hakkı kazanacak.