Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi heyecan dorukta. Hafta sonu Avrupa liglerinde oynanan kritik maçların ardından, Devler Ligi vizesini cebine koyan takım sayısı resmen 24'e yükseldi. Yeni formatıyla nefes kesecek olan turnuvada Galatasaray'ın eşleşme ihtimali olan 23 muhtemel rakibi de tamamen netleşti. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? İşte sorunun cevabı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon yer alacak takımlar belli oluyor. Avrupa'da hafta sonu oynanan maçların ardından yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanan takım sayısı 24'e yükseldi.
Devler Ligi'nin yeni formatına göre Galatasaray'ın şu ana kadar Şampiyonlar Ligi bileti alan 23 takımla eşleşme ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın şu ana kadar belli olan muhtemel rakipleri şöyle:
İNGİLTERE PREMIER LİG
Arsenal
Manchester City
Manchester United
Aston Villa
İSPANYA LALIGA
Barcelona
Real Madrid
Villarreal
Atletico Madrid
Real Betis
İTALYA SERIE A
Inter
Napoli
FRANSA LIGUE 1
PSG
Lens
Lille
ALMANYA BUNDESLIGA
Bayern Münih
Borussia Dortmund
Leipzig
Stuttgart
UKRAYNA, HOLLANDA, PORTEKİZ, ÇEKYA
Shakhtar Donetsk - Ukrayna
PSV - Hollanda
Feyenoord - Hollanda
Porto - Portekiz
Slavia Prag - Çekya