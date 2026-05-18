Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 23 dev rakibi belli oldu! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri...

13:27 18/05/2026, Pazartesi
Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon öncesi heyecan dorukta. Hafta sonu Avrupa liglerinde oynanan kritik maçların ardından, Devler Ligi vizesini cebine koyan takım sayısı resmen 24'e yükseldi. Yeni formatıyla nefes kesecek olan turnuvada Galatasaray'ın eşleşme ihtimali olan 23 muhtemel rakibi de tamamen netleşti. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kim? İşte sorunun cevabı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezon yer alacak takımlar belli oluyor. Avrupa'da hafta sonu oynanan maçların ardından yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya hak kazanan takım sayısı 24'e yükseldi.


Devler Ligi'nin yeni formatına göre Galatasaray'ın şu ana kadar Şampiyonlar Ligi bileti alan 23 takımla eşleşme ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın şu ana kadar belli olan muhtemel rakipleri şöyle:


İNGİLTERE PREMIER LİG

Arsenal

Manchester City

Manchester United

Aston Villa


İSPANYA LALIGA

Barcelona

Real Madrid

Villarreal

Atletico Madrid

Real Betis


İTALYA SERIE A

Inter

Napoli


FRANSA LIGUE 1

PSG

Lens

Lille


ALMANYA BUNDESLIGA

Bayern Münih

Borussia Dortmund

Leipzig

Stuttgart


UKRAYNA, HOLLANDA, PORTEKİZ, ÇEKYA

Shakhtar Donetsk - Ukrayna

PSV - Hollanda

Feyenoord - Hollanda

Porto - Portekiz

Slavia Prag - Çekya


