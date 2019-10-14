Fransa-Türkiye

A Milli Takımımız bugün tarihi maçlarından birine çıkıyor. EURO 2020 Elemeleri’ndeki 7 maçın 6’sını kazanan ve 18 puanla lider olan Ay-Yıldızlılarımız, bugün Fransa’yı yenerek liderliğini perçinlemek istiyor.

A Milli Takımımızın 'Fransa' 11'i:

Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, Kenan, İrfan Can, Burak

576.maçımıza çıkıyoruz

A Milli Takımımız, Fransa ile oynayacağı EURO 2020 eleme grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 304’ü resmi, 271’i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 760 gol atarken kalesinde de 822 gol gördü. Millilerimiz bugüne kadar 88 farklı ülke millî takımıyla mücadele etti. Milliler, 575 karşılaşmanın 494’ünü Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.