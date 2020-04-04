AVRUPA LİGLERİ

Fransız doktorlara tepki yağdı: Afrikalılar kobay değil

Fransa’da, koronavirüse karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların Afrika’da denenmesini öneren doktorlara tepki yağdı. Fildişili eski yıldız futbolcu Drogba “Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu aşağılayıcı, yanlış ve ırkçı sözleri derin bir şekilde yürekten kınıyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Didier Drogba ve Samuel Eto'o

Didier Drogba ve Samuel Eto'o

Fransız doktorların koronavirüs ilacı denemesinin Afrika’da yapılması önerilerine Afrika kökenli yıldız futbolculardan sert tepki geldi. Fransız kanalında açıklama yapan Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi Prof. Dr. Jean Paul Mira ve Araştırma Direktörü Prof. Dr. Camille Locht, tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısının koronavirüs hastalarında denenmesi hakkında yorum yaparak araştırmaların Afrika’da denenmesine yönelik skandal açıklamaları ile tepki topladı.

Didier Drogba-Demba Ba-Samuel Eto'o
Didier Drogba-Demba Ba-Samuel Eto'o

Fransa’nın LCI kanalına konuşan Mira, “Bu araştırmaları maskenin, tedavinin, yoğun bakımın olmadığı Afrika’da yapamaz mıyız? Tıpkı AIDS araştırmalarında olduğu gibi. Veya hayat kadınları üzerinde deneyemez miyiz? Çünkü onlar daha fazla hastalanmaya yatkın, korunmuyorlar” dedi. Locht ise, “Haklısınız. Zaten bu araştırmanın paralelinde Afrika’da bir araştırma yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından doktorlar eleştiri yağmuruna tutulurken, söylemleri “Emperyalist düşünce” olarak nitelendiren Afrika kökenliler tarafından “Biz atalarımız gibi ezilmeyiz, gereken cevabı sert şekilde veririz” yorumları yapıldı.

Fransa'dan korkunç plan: Koronavirüs aşılarını Afrika'daki insanlar üzerinde deneyelim
Diğer

Fransa'dan korkunç plan: Koronavirüs aşılarını Afrika'daki insanlar üzerinde deneyelim

Fransız doktor Jean Paul Mira, katıldığı TV programında skandal ifadeler kullandı. Sunucu Camille Locht'ın koronovirüs teklifi geldi. Koronavirüse karşı geliştirecekleri aşıyı önce Afrikalılar üzerinde denenmesi gerektiğini açıklayarak Avrupa'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya serdiler.

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, koronavirüs aşısının Afrika’da denenebileceği yönündeki ifadelere tepki gösterdi. Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum. Afrikalıların kobay olarak görülmesi iğrenç. Afrikalı liderler vatandaşlarını koruması gerekiyor. Dünya ekonomisine darbe vuran ve nüfusu kırıp geçiren bu çılgın virüsten kendimizi kurtaralım” ifadesini kullandı.

Afrikalı yıldız futbolculardan Samuel Eto’o ve Demba Ba da aşı ve ilaçların Afrika’da denenmesi gerektiğini söyleyen iki Fransız doktora sert tepki gösterdi. Senegal asıllı Demba Ba, Twitter hesabından, iki Fransız doktor arasında geçen diyaloğun videosunu “Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı’ya hoşgeldiniz” yorumuyla paylaştı. Kamerunlu Eto’o da, Demba Ba’nın paylaşımına verdiği cevapta, doktorları eleştirerek, “Afrika sizin oyun alanınız değil” ifadelerini kullandı.

Fransa'nın ırkçı ruhu canlandı: İki doktor koronavirüs aşısının Afrika'daki insanlarda denenmesini teklif etti
Fransa'nın ırkçı ruhu canlandı: İki doktor koronavirüs aşısının Afrika'daki insanlarda denenmesini teklif etti

Fransa'da sağlık alanında araştırmalar yapan Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Enstitüsü Genel Direktörü doktor Camille Locht ve Paris'teki Cochin Hastanesi Acil Servisi Şefi Prof. Dr. Jean-Paul Mira, LCI televizyonunda koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulundu.Mira, verem hastalığında başvurulan BCG aşısının Kovid-19'a karşı etkili olup olmadığına ilişkin yapılan araştırmayla ilgili, "Eğer kışkırtıcı olabilirsem, ilk önce bu çalışmayı maskelerin, tedavilerin ve yoğun bakımların bulunmadığı Afrika'da test edemez miyiz?" dedi.Mira, AIDS tedavisinde daha önce Afrika’da "hayat kadınları" üzerinde denemeler yapıldığını dile getirdi.Locht ise Mira'nın bu önerisine karşılık, "Haklısınız. Afrika'da BCG ile ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bir çalışma başlatacağız." ifadesini kullandı.Video: Fransa'dan korkunç plan: Koronavirüs aşılarını Afrika'daki insanlar üzerinde deneyelim"Sömürge bitmedi, bu ırkçılıktır!"Doktorların bu açıklamaları sosyal medyada yoğun tepkilere neden oldu. Eski Eğitim Bakanı Najat Vallaud-Belkacem, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu açıklamalar kabul edilemez. İçeriği de söylenme şekli de kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. Vallaud-Belkacem, Görsel İşitsel Yüksek Konseyine bu konuda başvuru yapılması gerektiğini belirtti. Gazeteci Sihame Assbague de şu ifadeleri kullandı: Sömürge bitmedi. Televizyon programına katılan 2 doktor insanların hayatları üzerinde hiyerarşi oluşturuyor. Bu ırkçılıktır. Onlar barbardır. Bu açıklamalar sömürgeciliğin devamıdır."Batı'ya hoş geldiniz"Medipol Başakşehir'in Senegal asıllı futbolcusu Demba Ba, Twitter hesabından, iki Fransız doktor arasında geçen diyaloğun videosunu "Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoşgeldiniz" yorumuyla paylaştı."Afrika sizin oyun alanınız değil"Kamerunlu Eto'o da, Demba Ba'nın paylaşımına verdiği cevapta, doktorları eleştirdi. Eto'o, "Afrika sizin oyun alanınız değil" ifadelerini kullandı.Eto'o ve Demba Ba'dan 'Afrika'da koronavirüs aşı denemesi yapılmalı' diyen Fransız doktorlara tepki: Afrika sizin oyun alanınız değilAlmanya'da 2 bin 300 sağlık çalışanına koronavirüs bulaştıFransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 503'e yükseldi

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