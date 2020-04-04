Fransız doktorlara tepki yağdı: Afrikalılar kobay değil

Fransız doktorların koronavirüs ilacı denemesinin Afrika’da yapılması önerilerine Afrika kökenli yıldız futbolculardan sert tepki geldi. Fransız kanalında açıklama yapan Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi Prof. Dr. Jean Paul Mira ve Araştırma Direktörü Prof. Dr. Camille Locht, tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısının koronavirüs hastalarında denenmesi hakkında yorum yaparak araştırmaların Afrika’da denenmesine yönelik skandal açıklamaları ile tepki topladı.

Fransa’nın LCI kanalına konuşan Mira, “Bu araştırmaları maskenin, tedavinin, yoğun bakımın olmadığı Afrika’da yapamaz mıyız? Tıpkı AIDS araştırmalarında olduğu gibi. Veya hayat kadınları üzerinde deneyemez miyiz? Çünkü onlar daha fazla hastalanmaya yatkın, korunmuyorlar” dedi. Locht ise, “Haklısınız. Zaten bu araştırmanın paralelinde Afrika’da bir araştırma yapmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından doktorlar eleştiri yağmuruna tutulurken, söylemleri “Emperyalist düşünce” olarak nitelendiren Afrika kökenliler tarafından “Biz atalarımız gibi ezilmeyiz, gereken cevabı sert şekilde veririz” yorumları yapıldı.

00:00 dk 03 Nisan 2020 Diğer Fransa'dan korkunç plan: Koronavirüs aşılarını Afrika'daki insanlar üzerinde deneyelim Fransız doktor Jean Paul Mira, katıldığı TV programında skandal ifadeler kullandı. Sunucu Camille Locht'ın koronovirüs teklifi geldi. Koronavirüse karşı geliştirecekleri aşıyı önce Afrikalılar üzerinde denenmesi gerektiğini açıklayarak Avrupa'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya serdiler.

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, koronavirüs aşısının Afrika’da denenebileceği yönündeki ifadelere tepki gösterdi. Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Afrika bir test laboratuvarı değildir. Bu alçaltıcı ve ırkçı ifadeleri şiddetle kınıyorum. Afrikalıların kobay olarak görülmesi iğrenç. Afrikalı liderler vatandaşlarını koruması gerekiyor. Dünya ekonomisine darbe vuran ve nüfusu kırıp geçiren bu çılgın virüsten kendimizi kurtaralım” ifadesini kullandı.

Afrikalı yıldız futbolculardan Samuel Eto’o ve Demba Ba da aşı ve ilaçların Afrika’da denenmesi gerektiğini söyleyen iki Fransız doktora sert tepki gösterdi. Senegal asıllı Demba Ba, Twitter hesabından, iki Fransız doktor arasında geçen diyaloğun videosunu “Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı’ya hoşgeldiniz” yorumuyla paylaştı. Kamerunlu Eto’o da, Demba Ba’nın paylaşımına verdiği cevapta, doktorları eleştirerek, “Afrika sizin oyun alanınız değil” ifadelerini kullandı.