SÜPER LİG

Galatasaray - Gaziantep FK

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Galatasaray - Gaziantep FK

​Galatasaray - Gaziantep FK

Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Süper Lig'de 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgisi olan Galatasaray, 27. haftayı 50 puanla dördüncü sırada tamamladı. Ligde 33 puana sahip Gaziantep FK ise 27. haftayı averajla 9. sırada bitirdi.

Son maçında Çaykur Rizespor'a yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, Gaziantep karşısından galibiyetle ayrılarak zirve yarışını sürdürmeye çalışacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0'lık skorla kazanmıştı.

  • Galatasaray-Gaziantep FK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
  • Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
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