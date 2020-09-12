Galatasaray Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Her iki ekipte Süper Lig'e 3 puan ile başlamak istiyor.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Gaziantep FK maçı 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İlk 11'ler

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe.



