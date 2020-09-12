SÜPER LİG

Galatasaray Gaziantep FK canlı

Galatasaray Gaziantep FK (CANLI)

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Galatasaray Gaziantep FK

​Galatasaray Gaziantep FK

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Her iki ekipte Süper Lig'e 3 puan ile başlamak istiyor.

Galatasaray, Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Gaziantep FK maçı 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

  • İlk 11'ler
  • Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Arda, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao
  • Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe.


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