Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da 3 isim Fenerbahçe derbisi kadrosunda yok

Galatasaray'da 3 isim Fenerbahçe derbisi kadrosunda yok

18:061/12/2025, Monday
G: 1/12/2025, Monday
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray'da derbi öncesi sakatlıkların son durumu merak ediliyordu.
Galatasaray'da derbi öncesi sakatlıkların son durumu merak ediliyordu.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda üç isim derbi kadrosunda yer almadı.

Süper Lig'de lider Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede karşı karşıya gelecek.


Kadıköy'de oynanacak maçta sarı-kırmızılılarda üç isim, kadroda yer almıyor. Kırmızı kart cezalısı Sallai'nin yanı sıra sakatlıkları süren Singo ve Jakobs da derbinin kadrosuna dahil edilmedi.






#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyon tutarı belli oldu mu?