Galatasaray'da 3 isim Fenerbahçe derbisi kadrosunda yok

Galatasaray'da derbi öncesi sakatlıkların son durumu merak ediliyordu.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda üç isim derbi kadrosunda yer almadı.
Süper Lig'de lider Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de oynanacak maçta sarı-kırmızılılarda üç isim, kadroda yer almıyor. Kırmızı kart cezalısı Sallai'nin yanı sıra sakatlıkları süren Singo ve Jakobs da derbinin kadrosuna dahil edilmedi.
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Süper Lig