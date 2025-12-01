Sacha Boey'den derbi öncesi sürpriz paylaşım! O maça gönderme yaptı

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey, ligde oynanacak derbi öncesi sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.
Sezon başında Galatasaray’dan Almanya’nın dev kulübü Bayern Münih’e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey, eski takımının kritik derbi mücadelesi öncesinde sosyal medyada flaş bir paylaşım yaptı.
Fransız yıldız, Galatasaray forması giydiği dönemde Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçta çekilmiş görselini yayınladı.
Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.