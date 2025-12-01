Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sacha Boey'den derbi öncesi sürpriz paylaşım! O maça gönderme yaptı

Sacha Boey'den derbi öncesi sürpriz paylaşım! O maça gönderme yaptı

16:181/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bayern Münih Sacha Boey için 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.
Bayern Münih Sacha Boey için 30 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Fransız sağ bek Sacha Boey, ligde oynanacak derbi öncesi sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yaptı.

Sezon başında Galatasaray’dan Almanya’nın dev kulübü Bayern Münih’e transfer olan Fransız futbolcu Sacha Boey, eski takımının kritik derbi mücadelesi öncesinde sosyal medyada flaş bir paylaşım yaptı.


Fransız yıldız, Galatasaray forması giydiği dönemde Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri maçta çekilmiş görselini yayınladı.


Bu paylaşım sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.


#Süper Lig
#Galatasaray
#Sacha Boey
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fed Aralık faiz kararını ne zaman açıklayacak? Amerika Merkez Bankası faizi indirecek mi, beklenti ne yönde?