Galatasaraylı taraftarlardan Kerem Aktürkoğlu'na şok protesto

Galatasaray taraftarları derbide takımlarını desteklemek için Kadıköy’deki yerini aldı. Sarı-kırmızılıların eski oyuncuları Kerem Aktürkoğlu’na yönelik protesto hazırlığı da ortaya çıktı.
Galatasaray’ın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisini tribünden takip edecek sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadele öncesi Kadıköy'e giriş yaptı.
RAMS Park’ta toplanan yaklaşık 2 bin 500 taraftar, bilet kontrolü ve üst aramasının ardından 28 otobüsle yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde Kadıköy’e geldi.
Galatasaray kafilesi stadyuma ulaştığında taraftarlar da polis koridoru eşliğinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ne alındı. Üst aramalarının tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılılar deplasman tribünündeki yerlerini aldı.
Derbi öncesi dikkat çeken bir detay da Galatasaraylı taraftarların ellerindeki sahte dolarlar oldu. Üzerinde Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu’nun fotoğrafının bulunduğu bu sahte dolarlar, tribünlerde geniş şekilde dağıtıldı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe’ye imza atan Kerem Aktürkoğlu, bugünkü karşılaşmayla birlikte eski takımı Galatasaray’a karşı sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkmış olacak.
Benfica’dan transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, 2020-2024 yılları arasında dört sezon boyunca Galatasaray’da forma giymiş ve önemli başarılara imza atmıştı.