Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Batshuayi'den derbi öncesi gündem olan paylaşım: Galatasaraylılar anlam veremedi

Batshuayi'den derbi öncesi gündem olan paylaşım: Galatasaraylılar anlam veremedi

17:101/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine az bir süre kala iki takımında formasını giyen Michy Batshuayi'den gündem olan bir paylaşım geldi.

Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe–Galatasaray derbisine saatler kalırken, iki ezeli rakip arasındaki rekabet sadece sahada değil, sosyal medyada da gündem yaratmaya devam ediyor.


Geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan Frankfurt'a transfer olan Belçikalı forvet oyuncusu, maç günü sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gündem olan bir paylaşım yaptı.


Batshuayi'nin lüks otomobilinin önünde çekilmiş pozunu paylaşması ilk bakışta sıradan görülse de, fotoğraftaki plaka detayı sporseverlerin gözünden kaçmadı.


Paylaşımda yer alan aracın plakasındaki “FB” harfleri, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.


İşte Michy Batshuayi'nin o gönderisi;







#Michy Batshuayi
#Galatasaray
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyon tutarı belli oldu mu?