Batshuayi'den derbi öncesi gündem olan paylaşım: Galatasaraylılar anlam veremedi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisine az bir süre kala iki takımında formasını giyen Michy Batshuayi'den gündem olan bir paylaşım geldi.
Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe–Galatasaray derbisine saatler kalırken, iki ezeli rakip arasındaki rekabet sadece sahada değil, sosyal medyada da gündem yaratmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan Frankfurt'a transfer olan Belçikalı forvet oyuncusu, maç günü sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gündem olan bir paylaşım yaptı.
Batshuayi'nin lüks otomobilinin önünde çekilmiş pozunu paylaşması ilk bakışta sıradan görülse de, fotoğraftaki plaka detayı sporseverlerin gözünden kaçmadı.
Paylaşımda yer alan aracın plakasındaki “FB” harfleri, sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.