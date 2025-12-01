Fenerbahçe ile Galatasaray U19 derbisinde karşılaştı! Maç sonu kavga çıktı

U19 Paf Ligi'nin 14. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geldi. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan derbide, maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha içerisinde büyük bir gerginlik yaşandı ve futbolcular arasında kavga çıktı.
U19 Paf Ligi'nin 14. haftasında, altyapı derbisi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı kendi tesislerinde ağırladı.
Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı, ev sahibi sarı-lacivertli ekip 2-1'lik skorla kazanmayı başardı. Bu sonuçla Fenerbahçe, U19 Ligi'nde önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte, saha içinde istenmeyen olaylar yaşandı. Derbinin getirdiği rekabetin neden olduğu gerginlik, maçın bitiş düdüğünün ardından kavgaya dönüştü.
Yaşanan kavganın ardından, olaylara karışan futbolcular hakkında disiplin soruşturması başlatılması bekleniyor.