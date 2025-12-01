Galatasaray'a derbi öncesinde flaş öneri: "Onu transfer edin!"

Hasan Şaş: “Sezon başından beri hep Torreira - Lemina ayarında veya bu ikisinden daha iyi bir 8 numara söyledim. Ben bir oyuncu söyleyebilirim. Hem Türkiye'nin tanıdığı, hepimizin tanıdığı Gedson Fernandes. Çok böyle kafa kafaya maçlarda Galatasaray bir üst tura atlamış, bir Avrupa maçında Gedson Fernandes, Lemina, Torreira üçlüsünü düşünebiliyor musunuz? Bir de Yunus Barış, Osimhen. Yani bu 6 kişinin ileride baskı yaptığını düşünün. Çıkabilir mi ya buradan?"







