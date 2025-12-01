Galatasaray'a derbi öncesinde flaş öneri: "Onu transfer edin!"

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Mücadele öncesinde efsane isimler karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu. O isimlerden biri de Hasan Şaş. Tecrübeli futbol adamı derbiyle ilgili değerlendirmeler yaparken Galatasaray'a transfer önerisinde bulundu.
Galatasaray'daki son dönemlerde yaşanan sakatlıklar ve eksiklere dikkat çeken, Hasan Şaş, sarı kırmızılıların bu maçtan beraberlikle ayrılmasının bile çok değerli olduğuna vurgu yaptı. Şaş, Galatasaray'ın sonraki dönemine de dikkat çekti.
Galatasaray'ın ocak ayında istikrarsız oyunculardan kurtulması gerektiğini ifade eden Hasan Şaş, sarı kırmızılıların alması gereken futbolcuyu da açıkladı.
Hasan Şaş, Galatasaray'ın transfer etmesi gerektiği oyuncunun Gedson Fernandes olduğunu belirtti. Tecrübeli isim, Portekizli oyuncunun tarzı açısından Sarı Kırmızılılar için en doğru tercih olduğunu söyledi.
Gedson Fernandes, Orkun Kökçü transferi sonrasında Beşiktaş'tan ayrılmış ve Rusya'nın Spartak Moskova takımına transfer olmuştu.
Hasan Şaş: “Sezon başından beri hep Torreira - Lemina ayarında veya bu ikisinden daha iyi bir 8 numara söyledim. Ben bir oyuncu söyleyebilirim. Hem Türkiye'nin tanıdığı, hepimizin tanıdığı Gedson Fernandes. Çok böyle kafa kafaya maçlarda Galatasaray bir üst tura atlamış, bir Avrupa maçında Gedson Fernandes, Lemina, Torreira üçlüsünü düşünebiliyor musunuz? Bir de Yunus Barış, Osimhen. Yani bu 6 kişinin ileride baskı yaptığını düşünün. Çıkabilir mi ya buradan?"
Hasan Şaş: "Topla gitme becerisi var Gedson Fernandes'in. Torreira ve Lemina'nın önüne daha çok ileri gidebilen, topla gidebilen, geriye gelebilen, ikili mücadeleleri kazanan ve Galatasaray sıkıştığı anlarda topu ileri taşıyacak bir 8 numara işte Gedson. Çok önemli bir oyuncu. Bu oyuncu zekasıyla oynayan, topu doğru yerlere süren, takımını dinlendirebilen, oyun kalitesi ve oyun aklı üst düzeyde olan bir oyuncudan bahsediyoruz."
Gedson Fernandes, Spartak Moskova formasıyla çıktığı 18 maçta 5 gol attı, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.