Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Hakemi şikayet ettik"

Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Hakemi şikayet ettik"

17:341/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Galatasaray'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
Galatasaray'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile kritik derbi maçına çıkacak olan Galatasaray, bir son dakika açıklaması yaptı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile kritik derbi mücadelesine çıkacak Galatasaray'dan flaş bir açıklama geldi.


Sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak sahasında konuk ettiği ve 1-0 mağlup olduğu Union Saint-Gilloise maçını yöneten hakem Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet ettiğini duyurdu.


İspanyol hakemin bazı kararları maçtan sonra tartışma konusu olmuştu.




#Galatasaray
#Royale Union Saint-Gilloise
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı banka promosyon tutarı belli oldu mu?