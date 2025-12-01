Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Hakemi şikayet ettik"

Galatasaray'dan konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile kritik derbi maçına çıkacak olan Galatasaray, bir son dakika açıklaması yaptı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile kritik derbi mücadelesine çıkacak Galatasaray'dan flaş bir açıklama geldi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak sahasında konuk ettiği ve 1-0 mağlup olduğu Union Saint-Gilloise maçını yöneten hakem Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet ettiğini duyurdu.
İspanyol hakemin bazı kararları maçtan sonra tartışma konusu olmuştu.
