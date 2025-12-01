Galatasaray'dan son dakika açıklaması! "Hakemi şikayet ettik"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile kritik derbi mücadelesine çıkacak Galatasaray'dan flaş bir açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde son olarak sahasında konuk ettiği ve 1-0 mağlup olduğu Union Saint-Gilloise maçını yöneten hakem Jose Sanchez'i UEFA'ya şikayet ettiğini duyurdu.