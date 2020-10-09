Galatasaray'da maaşında indirim yapamayan iki futbolcu ortaya çıktı

Takımda sadece iki kişiye eksik ödeme yapıldığını dile getiren başkan Mustafa Cengiz, bu futbolcuların yüzde 15 indirime gitmeyi kabul etmediğini dile getirdi. Cengiz’in işaret ettiği iki ismin Belhanda ve Feghouli olduğu öğrenildi.

Bu iki isimden biri olan Faslı 10 numara Younes Belhanda’nın sarı-kırmızılı ekibi daha önce FIFA’ya şikayet ettiği bildirildi.

Aynı şekilde Cezayirli Feghouli de alacaklarının ödenmesi için konuyu FIFA’ya taşıdı.

Mustafa Cengiz: Tribünler de açılsın Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın 115. kuruluş yıl dönümümü sebebiyle Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabir ziyareti esnasında dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cengiz'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;"Biz Türkiye'nin lokomotifiyiz""Bugün Türkiye'de en büyük parça biziz. Bu bir realite. Tüm istatistikler bunu gösteriyor. Bizler lokomotifiz. Üç takımın yanına bu konuda Trabzonspor'u da ekleyebiliriz.""Laf ederse asla susmam""Doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz beceriksizlik olarak değerlendirilse de dik durmalısınızdır. Yöneticiler sözlerine dikkat etmeli. Ancak rakiplerimiz bize laf ederse asla susmam.""Herkes yapıyor, sen de yap' diyorlar""Ben 20 tane oyuncu alır sonra da 'eyvallah' der giderdim. 'Herkes yapıyor, sen de yap' diyorlar. Ben onun alasını bilirim ama yapmam, yapamam. Kötü örnek, örnek olamaz.""Maçları seyircili oynatmamız lazım""Bilim Kurulu risk var demiş. Şu anda buradayız, risk yok mu? Bu, dünyaya da bir gösterge olacak. Dünyaya futbol konusunda örnek olmalıyız. Maske takarak, mesafeyi koruyarak maçları seyircili oynatmamız lazım.""İki futbolcu indirimi kabul etmedi""Ekim hariç tüm maaşları ödedik. İki kişiye eksik ödedik. Onların ne yaptığını anlatacağım. Yüzde 15 indirimi herkes kabul etti, onlar etmedi."Ryan Babel: Taraftarımız bize inansın"Bir an evvel seçime gitmek istiyorum""Olağan mali genel kurulu yapmak zorundayız ama pandemi nedeniyle yapamıyoruz. Devletle yazışıyoruz, 'Bize yer gösterin' diyoruz. Ben bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum."Galatasaray'da Falcao'ya olay tepki: Bari bir işe yara!