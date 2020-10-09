Galatasaray'da maaşında indirim yapamayan iki futbolcu ortaya çıktı
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz, iki futbolcunun maaş indirimini kabul etmediğini açıklamıştı. Yönetim kurulunun talebini reddeden futbolcuların kimler olduğu ortaya çıktı.
Haber MerkeziDHA
Takımda sadece iki kişiye eksik ödeme yapıldığını dile getiren başkan Mustafa Cengiz, bu futbolcuların yüzde 15 indirime gitmeyi kabul etmediğini dile getirdi. Cengiz’in işaret ettiği iki ismin Belhanda ve Feghouli olduğu öğrenildi.
Bu iki isimden biri olan Faslı 10 numara Younes Belhanda’nın sarı-kırmızılı ekibi daha önce FIFA’ya şikayet ettiği bildirildi.
Aynı şekilde Cezayirli Feghouli de alacaklarının ödenmesi için konuyu FIFA’ya taşıdı.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, localarla birlikte tribünlerinden açılması gerektiğini söyledi.
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