Mustafa Cengiz: Tribünler de açılsın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, localarla birlikte tribünlerin de açılması gerektiğini söyledi. Cengiz, "Dünyaya futbol konusunda örnek olmalıyız. Maske takarak, mesafeyi koruyarak maçları seyircili oynatmamız lazım" dedi. Başkan Mustafa Cengiz ayrıca iki futbolcunun maaş indirimini kabul etmediğini açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın 115. kuruluş yıl dönümümü sebebiyle Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabir ziyareti esnasında dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cengiz'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;
"Biz Türkiye'nin lokomotifiyiz"
"Bugün Türkiye'de en büyük parça biziz. Bu bir realite. Tüm istatistikler bunu gösteriyor. Bizler lokomotifiz. Üç takımın yanına bu konuda Trabzonspor'u da ekleyebiliriz."
"Laf ederse asla susmam"
"Doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz beceriksizlik olarak değerlendirilse de dik durmalısınızdır. Yöneticiler sözlerine dikkat etmeli. Ancak rakiplerimiz bize laf ederse asla susmam."
"Herkes yapıyor, sen de yap' diyorlar"
"Ben 20 tane oyuncu alır sonra da 'eyvallah' der giderdim. 'Herkes yapıyor, sen de yap' diyorlar. Ben onun alasını bilirim ama yapmam, yapamam. Kötü örnek, örnek olamaz."
"Maçları seyircili oynatmamız lazım"
"Bilim Kurulu risk var demiş. Şu anda buradayız, risk yok mu? Bu, dünyaya da bir gösterge olacak. Dünyaya futbol konusunda örnek olmalıyız. Maske takarak, mesafeyi koruyarak maçları seyircili oynatmamız lazım."
"İki futbolcu indirimi kabul etmedi"
"Ekim hariç tüm maaşları ödedik. İki kişiye eksik ödedik. Onların ne yaptığını anlatacağım. Yüzde 15 indirimi herkes kabul etti, onlar etmedi."
"Bir an evvel seçime gitmek istiyorum"
"Olağan mali genel kurulu yapmak zorundayız ama pandemi nedeniyle yapamıyoruz. Devletle yazışıyoruz, 'Bize yer gösterin' diyoruz. Ben bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum."
Yorum