Mustafa Cengiz: Tribünler de açılsın

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın 115. kuruluş yıl dönümümü sebebiyle Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabir ziyareti esnasında dikkati çeken açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cengiz'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Biz Türkiye'nin lokomotifiyiz"

"Bugün Türkiye'de en büyük parça biziz. Bu bir realite. Tüm istatistikler bunu gösteriyor. Bizler lokomotifiz. Üç takımın yanına bu konuda Trabzonspor'u da ekleyebiliriz."

"Laf ederse asla susmam"





"Doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz beceriksizlik olarak değerlendirilse de dik durmalısınızdır. Yöneticiler sözlerine dikkat etmeli. Ancak rakiplerimiz bize laf ederse asla susmam."

"Herkes yapıyor, sen de yap' diyorlar"





"Ben 20 tane oyuncu alır sonra da 'eyvallah' der giderdim. 'Herkes yapıyor, sen de yap' diyorlar. Ben onun alasını bilirim ama yapmam, yapamam. Kötü örnek, örnek olamaz."

"Maçları seyircili oynatmamız lazım"





"Bilim Kurulu risk var demiş. Şu anda buradayız, risk yok mu? Bu, dünyaya da bir gösterge olacak. Dünyaya futbol konusunda örnek olmalıyız. Maske takarak, mesafeyi koruyarak maçları seyircili oynatmamız lazım."

"İki futbolcu indirimi kabul etmedi"

"Ekim hariç tüm maaşları ödedik. İki kişiye eksik ödedik. Onların ne yaptığını anlatacağım. Yüzde 15 indirimi herkes kabul etti, onlar etmedi."

Ryan Babel: Taraftarımız bize inansın Galatasaray’ın transfer döneminin başından itibaren elinden çıkartmak istediği oyunculardan olan Ryan Babel, sarı-kırmızılı ekibin “maaş indirimi” teklifini de geri çevirdi. Mevcut sözleşmesine göre Galatasaray’dan yıllık 2 milyon 500 bin Euro garanti ücret kazanan Hollandalı oyuncu, kulübün kendisine başka takım bul demesini reddetmenin yanında kariyerine burada devam etmek istediğini ve bu sezon ligi zirvede tamamlayacaklarını söyledi. "Galatasaray’da şampiyon olabilecek tüm enstrümanlar var"Hollanda Milli Takımı’nın Meksika ile oynadığı maça ilk 11’de başlayan Ryan Babel, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğinin ve bu sezonu değerlendirdi. Galatasaray’ın çok iyi bir takıma sahip olduğunu ifade eden Babel, “Uyum içerisinde olan tecrübeli bir takıma sahibiz. İlerleyen haftalarda çok daha iyi sonuçlar alacağız; sadece taraftarımızın bize inanması ve takım etrafında kenetlenmesi gerekir. Galatasaray’da şampiyon olabilecek tüm enstrümanlar var ve sezon sonu geldiği zaman bu enstrümanların kullanılarak şampiyonluğun kutlanacağına inanıyorum” dedi.Ozornwafor elde kaldıGalatasaray'da Fernando Muslera üzüntüsü: İlk defa onsuz bir kadro gönderildi

"Bir an evvel seçime gitmek istiyorum"

"Olağan mali genel kurulu yapmak zorundayız ama pandemi nedeniyle yapamıyoruz. Devletle yazışıyoruz, 'Bize yer gösterin' diyoruz. Ben bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçime gitmek istiyorum."