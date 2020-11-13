Galatasaray’da olağanüstü seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu, olağanüstü seçim genel kurul toplantısının 19 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Aralık Cumartesi günü aynı yer ve saate yapılacağını açıkladı.

19 Aralık 2020'de seçim var

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün ’Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’ 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 26 Aralık 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. Üyelerimize duyurulur" denildi.

Galatasaray seçime gidiyor Galatasaray'da yönetim kurulu, 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı aldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır."Fatih Terim'den olay açıklama: "Kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım"Fatih Terim'den olay açıklama: "Kimsenin ne arkasındayım ne de yanındayım"— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 24, 2020