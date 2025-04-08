Galatasaray'da Samsunspor hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, futbolcuların üç grup halinde pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Antrenmanın taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi. Galatasaray, hazırlıklarını yarın sürdürecek.