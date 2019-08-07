​Galatasaray'dan Bakayoko için Londra çıkarması ​

Galatasaray, Fernando ve Ndiaye’den boşalan orta sahaya güçlendirmek için gündemine aldığı Tiemoue Bakayoko için resmi girişimler başladı. Chelsea’de forma giyen Bakayoko’yu kiralamak isteyen sarı-kırmızılı takımda idare menajer Şükrü Hanedar, İngiliz ekibi ve oyuncu ile görüşmek adına Londra’nın yolunu tuttu.

Bu transferde somut ve hızlı adımlar atılması adına İngiltere’ye giden Hanedar, Chelsea kulübüne 1.5 milyon Euro’luk kiralama bedeli ile resmi teklif sunarken, İngilizleri ikna etmeye çalışıyor.

Bakayoko Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem Chelsea'nin 24 yaşındaki oyuncusu Tiemoue Bakayoko. Sarı-kırmızılılar Fransız oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.Galatasaraylı yöneticiler Chelsea ile görüşmelerini sürdürürken, Bakayoko'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı hareket transfere yeşil ışık verdiği şeklinde yorumlandı. 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaraylı bir taraftarın 'Galatasaray'a gel' mesajını beğendi. Bakayoko'nun bu hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.BONSERVİS SORUNUİngiliz kulübü, Bakayoko'yu bonservisiyle göndermek isterken, Galatasaray yönetiminin geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren Bakayoko'yu kiralamak için görüşmelerini sürdürdüğü iddia edilmişti.Bakayoko geçtiğimiz sezon Milan'da 42 maçta forma giyerken 1 gol 1 asist ile oynadı.

Kariyerine Rennes takımında başlayan Bakayoko, Monaco, Chelsea, Milan formaları giydi. Chelsea’nin 2017’de 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı futbolcu geçen sezon Milan’da kiralık olarak oynadı. Bakayoko’nun İngiliz ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bakayoko, Fransa Milli Takımı’nda da oynuyor.

Şükra Hanedar’ın ayrıca Cenk Tosun için de İngiltere’de girişimlerde bulunacağı belirtildi. Hanedar’ın milli futbolcu ile bir araya gelmesi beklenirken, Everton Kulübüyle de görüşeceği öğrenildi.

Nainggolan'dan açıklama

Bir süre Galatasaray’ın gündeminde olan ve Inter’in, Cagliari’ye kiraladığı Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı takımın ismini vermese de yaptığı açıklamada, “Başka teklifler de aldım ancak Cagliari’yi seçmem zor olmadı. 5 yıl önce buradan ayrıldığımda bir gün geri döneceğimi biliyordum. Bu fırsatı kaçıramazdım. Inter, beni kovdu ve onların kararını kabul ettim. Yanlış yaptıklarını kanıtlamak bana bağlı. Buraya geldim çünkü iyi işler başaracağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.