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Galatasaray'dan maç sonu Ali Koç'a doğum günü göndermesi

Galatasaray'dan maç sonu Ali Koç'a doğum günü göndermesi

00:513/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray, Fenerbahçe'yi bu sezon ikinci kez mağlup etti.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi bu sezon ikinci kez mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve yarı final biletini kaptı. Derbi zaferinin ardından sarı-kırmızılı ekibin soyunma odasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un doğum gününü kutladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu.


Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri 10 ve 27. dakikada Victor Osimhen (2) kaydetti. Galibiyetin ardından soyunma odasında dikkat çeken anlar yaşandı.


Galatasaray Kulübü'nün 2 Nisan'da doğum günü olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için pasta yaptırdığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızı renklerden oluşan pastanın üzerinde "İyi ki doğdun başkan" yazısı yer aldı.


İşte Galatasaray'ın Ali Koç için yaptırdığı pasta:





#Galatasaray
#Ali Koç
#Fenerbahçe

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