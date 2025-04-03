Galatasaray'dan maç sonu Ali Koç'a doğum günü göndermesi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve yarı final biletini kaptı. Derbi zaferinin ardından sarı-kırmızılı ekibin soyunma odasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un doğum gününü kutladığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu.
Sarı-kırmızılılara turu getiren golleri 10 ve 27. dakikada Victor Osimhen (2) kaydetti. Galibiyetin ardından soyunma odasında dikkat çeken anlar yaşandı.
Galatasaray Kulübü'nün 2 Nisan'da doğum günü olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için pasta yaptırdığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızı renklerden oluşan pastanın üzerinde "İyi ki doğdun başkan" yazısı yer aldı.