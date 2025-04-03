Victor Osimhen'den maç sonu Acun Ilıcalı'ya olay gönderme

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 10 ile 27. dakikada Victor Osimhen (2) kaydetti. Karşılaşmanın ardından Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, yaptığı paylaşımla gündem oldu.