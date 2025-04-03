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Victor Osimhen'den maç sonu Acun Ilıcalı'ya olay gönderme

Victor Osimhen'den maç sonu Acun Ilıcalı'ya olay gönderme

00:243/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Victor Osimhen iki golle turu getirdi.
Victor Osimhen iki golle turu getirdi.

Galatasaray Victor Osimhen'in ayağından bulduğu gollerle Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve kupada yarı finale yükseldi. Nijeryalı yıldız maç sonu yaptığı paylaşımla Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu. İşte Victor Osimhen'in paylaşımı...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.


Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 10 ile 27. dakikada Victor Osimhen (2) kaydetti. Karşılaşmanın ardından Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, yaptığı paylaşımla gündem oldu.


Osimhen, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın kendisine baktığı bir fotoğrafı paylaşarak "Tanrı en büyüktür" notunu düştü.


İşte Victor Osimhen'in paylaşımı:





#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Acun Ilıcalı

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