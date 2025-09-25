Galatasaray'dan Victor Osimhen kararı: Alanyaspor kafilesi açıklandı

Victor Osimhen'in antrenman görüntüsü.
Trendyol Süper Lig 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. hafta açılışı karşılaşmasında Alanyaspor'a konuk olacak.
Sarı-kırmızılıların Alanya yolculuğu öncesi kafilesi belli oldu. Sakatlığını atlatan Victor Osimhen ile Eren Elmalı, maç kadrosuna dahil edildi.
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Alanyaspor - Galatasaray maçı 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.
#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Alanyaspor