Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan Victor Osimhen kararı: Alanyaspor kafilesi açıklandı

Galatasaray'dan Victor Osimhen kararı: Alanyaspor kafilesi açıklandı

16:5325/09/2025, Perşembe
G: 25/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Victor Osimhen'in antrenman görüntüsü.
Victor Osimhen'in antrenman görüntüsü.

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekipte kamp kadrosu açıklandı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 7. hafta açılışı karşılaşmasında Alanyaspor'a konuk olacak.


Sarı-kırmızılıların Alanya yolculuğu öncesi kafilesi belli oldu. Sakatlığını atlatan Victor Osimhen ile Eren Elmalı, maç kadrosuna dahil edildi.



Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Alanyaspor - Galatasaray maçı 26 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.






#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Alanyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
B sınıfı ehliyet hangi araçlarda kullanılır? İşte B sınıfı ehliyet ile kullanılan araçlar