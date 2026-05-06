Galatasaraylı yıldız sezonu kapattı: Kalan maçlarda yok

Süper Lig'de Antalyaspor karşında şampiyonluk maçına çıkacak olan Galatasaray'da beklenmedik bir sakatlık gelişmesi yaşandı.
Süper Lig 33. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde diğer maçların skorlarına bakmaksızın 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
Cimbom'a kritik şampiyonluk karşılaşması öncesi yıldız isminden kötü haber geldi. Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevzat Dindar, Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'nın sakatlandığını, sezonun geri kalan iki maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.