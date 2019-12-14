Gençlerbirliği - Göztepe: 3-1

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip Stancu ve Sio'nun attığı gollerle 3-1 kazandı. Göztepe'nin tek golünü ise Reis kaydetti. Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 17'ye çıkarırken, 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Göztepe 20 puanda kaldı.

Karşılaşmadan dakikalar

14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Castro, ortasını uzak kale direğine doğru yaptı. Jerome'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

24. dakikada Castro'nun uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Serdar Gürler'in ceza sahasında yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

30. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Seuntjens'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Stancu, arka direkte topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

34. dakikada Göztepe beraberlik golünü buldu. Serdar Gürler'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Wallace Reis, arka direkte topu kafayla filelerle buluşturdu: 1-1.

36. dakikada Gençlerbirliği yeniden üstünlüğü yakaladı. Seuntjens'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmanın kafayla karşıladığı top, Sio'nun önünde kaldı. Sio'nun penaltı noktasının gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

67. dakikada Gençlerbirliği, Stancu'nun şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Gassama'nın hatalı pasında Rumen futbolcu Stancu, topu röveşatayla ağlara gönderdi: 3-1.

77. dakikada Seuntjens'in pasında sağdan ceza sahasına giren Sio, son çizgiye indikten sonra topu içeriye çevirdi. Seuntjens'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'dan döndü.

83. dakikada Berkan Emir'in sağdan ortasında ön direkteki Eren Derdiyok'un müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda, top dışarı gitti.

84. dakikada Sio'nun pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Nadir Çiftçi'nin şutunda, Beto gole izin vermedi.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



