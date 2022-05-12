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Göztepe camiası Mehmet Sepil'e kilitlendi

Süper Lig'e 3 hafta önce veda eden ve pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş ile son iç saha maçını oynayacak Göztepe'de tüm camia Mehmet Sepil'e kilitlendi.

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Haber Merkezi DHA
Göztepe camiası Mehmet Sepile kilitlendi
Mehmet Serpil

Kulüp hisselerinin çoğunluğunu 8 yıldır elinde bulunduran ve mart ayında başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in aylardır beklenen açıklamayı yarın yapacağı duyuruldu. Saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadı'nda medya mensuplarının karşısına çıkacak Sepil'in gündeme dair tüm gelişmeleri kamuoyuna aktaracağı kaydedildi.

Bir süredir ABD'de olan Mehmet Sepil görevlerini bıraktıktan sonra kulübün nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu olurken, devir işlemleri için birçok taliplinin adı uzun süre gündemi meşgul etti.

Bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcılar Göztepe ile temasa geçti. Ancak şu ana kadar resmi olarak bir devir işlemi gerçekleşmedi. Mehmet Sepil'in özellikle kulübün devri konusunda çok önemli açıklamalar yapacağı vurgulandı. Camia ve taraftar ise uzun süren sessizliğin ardından Sepil'in yapacağı basın toplantısına odaklandı. Kulübün devri gerçekleşmezse Sepil'in avukatı da olan yeni başkan Murat Yazıcı'nın görevi sürdürmesi de ihtimaller arasında geçiyordu.


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