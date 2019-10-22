SÜPER LİG

Göztepe'nin yeni stadında sona doğru: İkinci yarıya yetiştirilmeye çalışılıyor

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "İnşaatta tabii ki her zaman sürpriz oluyor ama şu an gözüktüğü kadarıyla ikinci yarının ilk maçını stadımızda oynayacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Stadyumun drone ile çekilmiş son hali.

Stadyumun drone ile çekilmiş son hali.

Fotoğraf: Evren Atalay / AA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ligin 19. haftasındaki Beşiktaş maçını, yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Mehmet Sepil, inşaat çalışmaları devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yaptığı açıklamada, camia olarak stadı 95 yıldır beklediklerini, 'hayal olarak' görülen projenin tamamlanmasına çok az kaldığını söyledi.

Başkan Sepil, stadyumdaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Başkan Sepil, stadyumdaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
AA

"Evimize dönüyoruz"


Stadın Göztepe camiası için çok önemli olduğunu ve bir eksikliğin tamamlanacağını belirten Sepil, şu ifadeleri kullandı:

  • "Tüm Göztepe camiası için hep bir şeyimiz noksandı. Eviniz yok. Onun için 'Evimize dönüyoruz' diyoruz. Artık bitiyor. İnşaatta tabii ki her zaman sürpriz oluyor ama şu an gözüktüğü kadarıyla ikinci yarının ilk maçını stadımızda oynayacağız. Dolayısıyla stadımızın açılışını, ikinci yarıda yapabileceğimizi görüyoruz."

Stadyum inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Stadyum inşaatındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
AA

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