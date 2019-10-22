Göztepe'nin yeni stadında sona doğru: İkinci yarıya yetiştirilmeye çalışılıyor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, ligin 19. haftasındaki Beşiktaş maçını, yeni statları Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Mehmet Sepil, inşaat çalışmaları devam eden Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde yaptığı açıklamada, camia olarak stadı 95 yıldır beklediklerini, 'hayal olarak' görülen projenin tamamlanmasına çok az kaldığını söyledi.

"Evimize dönüyoruz"

Stadın Göztepe camiası için çok önemli olduğunu ve bir eksikliğin tamamlanacağını belirten Sepil, şu ifadeleri kullandı: