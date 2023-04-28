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Spor

Güreş Birliği duyurdu: ABD ve İran'daki organizasyonlar iptal

Dünya Güreş Birliği (UWW), ABD ve İran'daki 2023 Dünya Kupası organizasyonlarının iptal edildiğini duyurdu.

15:21 . 28/04/2023 Cuma
AA
İranlı ve ABD'li iki güreşçinin mücadelesi

İranlı ve ABD'li iki güreşçinin mücadelesi

UWW'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 24-25 Kasım tarihlerinde İran'da ve 9-10 Aralık tarihlerinde de ABD'de düzenlenmesi planlanan organizasyonların iptal edildiği bildirdi.


İptal gerekçesi olarak açıklamada, "Dünya Kupalarını iptal etme kararı, Olimpiyat öncesi bir yılda bu tür yüksek profilli etkinlikleri düzenlemenin getirdiği zorlukların ve karmaşıklıkların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve analizinden sonra verildi. Pek çok ülke güreşçilerini Paris'teki 2024 Olimpiyatları'na hazırlamaya odaklanırken, 2023 Dünya Kupalarına katılım eksikliği UWW için büyük bir endişe kaynağıydı. Ek olarak, Eylül 2023'te Belgrad'da yapılması planlanan Dünya Şampiyonası, ülkeler üzerindeki baskıyı daha da artıracaktı" ifadeleri kullanıldı.




#Dünya Güreş Birliği
#ABD
#İran
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