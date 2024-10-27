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İbo Aslan'dan efsane nakavt: Sadece 50 saniye sürdü

İbo Aslan'dan efsane nakavt: Sadece 50 saniye sürdü

14:1527/10/2024, Pazar
AA
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İbo Aslan bayrağımızı Abu Dabi'de dalgalandırdı.
İbo Aslan bayrağımızı Abu Dabi'de dalgalandırdı.

Türk dövüşçü İbo Aslan, karma dövüş organizasyonu Ultimate Fighting Championship'te (UFC) Brezilyalı Rafael Cerqueira'yı nakavtla mağlup etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde yapılan UFC 308 müsabakasında İbo Aslan ile Cerqueira karşılaştı.


İbo Aslan, ilk rauntta henüz birinci dakika dolmadan rakibini teknik nakavtla mağlup ederek galip gelmeyi başardı.


UFC'deki ikinci maçından da galibiyetle ayrılan İbo Aslan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Abu Dabi, Türk gücünü sevdiniz mi? Bunun başlangıç olduğunu biliyordum. Ellerimde Türk gücü var" ifadelerini kullandı.






#UFC
#İbo Aslan
#Rafael Cerqueira

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