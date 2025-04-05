İsmail Kartal İran'da gündem olmuştu: Mehdi Rahmati özür diledi

İsmail Kartal'ın takımı Persepolis deplasmanda Shams Azar'a konuk oldu ve bu karşılaşmada Persepolis rakibine 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından İsmail Kartal, Shams Azar Teknik Direktörü Mehdi Rahmati'nin elini sıkmayı reddetti. İsmail Kartal yaptığı açıklamada, ”Shams Azar takımının hocası su şişesine tokat atarak bize doğru isyanda bulundu ve bu bir saygısızlık olduğu için ben de elini sıkmadım. Zaten bir kaç kere sahaya girerek maç ihlalinde bulundu, atılması gerekirdi” dedi.





Basın toplantısında Shams Azar Teknik Direktörü Mehdi Rahmati konu hakkında konuştu. İsmail Kartal’a saygı duyduğunun altını çizen Rahmati, “Sayın Kartal İran’da bizim misafirimiz ve burada Qazvin şehrinde de bizim misafirimizdir. Maç başlamadan ben saygımdan dolayı kendisine hoş geldin demek için yanına gittim ve kendisi çok iyi karşıladı ve güzel şeyler anlattı. O su şişesi olayına gelince ben hiçbir zaman kendime bu cesareti ve izini vermem ki başka bir hocaya saygısızlıkta bulunayım. Kendisi benden büyük ve bizim son derece kendisine saygı duymamız lazım” dedi.









Mehdi Rahmati özür diledi