İsmail Köybaşı kariyerinde ikinci kez Beşiktaş filelerini havalandırdı.
Süper Lig 32. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçının 46. dakikasında İsmail Köybaşı muhteşem bir gole imza attı. İsmail Köybaşı'nın Beşiktaş'a attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Göztepe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Beşiktaş, Rafa Silva'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İzmir ekibi karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başladı. Sarı-kırmızılılar, 46. dakikada İsmail Köybaşı'nın ayağından bulduğu muhteşem golle skoru 1-1'e getirdi.
İşte İsmail Köybaşı'nın Beşiktaş'a attığı gol:
İsmail Köybaşı havada asılı kaldı: Beşiktaş'a müthiş attı | VİDEO
Spor / Futbol
19 Nisan, Cumartesi
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