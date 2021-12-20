İtalyanlar Trabzonspor'u konuşuyor: "Alay ediyorlar"

Süper Lig'de lider Trabzonspor, en yakın takipçileriyle makası açmaya devam ediyor. 17 hafta sonunda 42 puanla zirvede yer alan bordo-mavili ekip, en yakım takipçisi Konyaspor'un 9 puan önünde yer alıyor.

Ayrıca Trabzonspor; Fenerbahçe'ye 14, Beşiktaş'a 17 ve Galatasaray'a da 18 puan fark atmış durumda. Ligde 13 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alan bordo-mavili takım, 34 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

"İstanbul'un zenginleriyle alay ediyorlar"

Trabzonspor'un bu başarısı aynı zamanda İtalyan basınının da gündeminde yer aldı. ilfattoquotidiano.it sitesinde yer alan haberde Trabzonspor'un, ligin zirvesinde yer aldığı ve İstanbul kulüpleriyle alay ettiği ifade edildi. Türkiye'nin bütün illerinde taraftarı olduğu kaydedilen bordo-mavililer; Juventus, Inter ve Milan'a benzetildi.

İtalyan basınında yer alan haber

EKİP İŞİ 👏 pic.twitter.com/1Y5o3ZlfZT — Trabzonspor (@Trabzonspor) December 18, 2021

SPOR İspanyol basını Trabzonspor'u konuşuyor



