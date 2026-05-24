Kadın futbol maçında saha karıştı: 5 kırmızı!

18:4724/05/2026, Pazar
DHA
Futbolcular arasında yaşanan arbede kameralara yansıdı.
Bolu’da Kadınlar 3'üncü Ligi’nde Gençlikspor ile Karaçayırspor kadın futbol takımları arasında oynanan karşılaşmada oyuncular birbirine girdi. Maçın hakemi tarafından 5 futbolcu kırmızı kart gördü.

Karaçayır Mahallesi’nde bulunan sahada Kadınlar 3'üncü Ligi’nde Gençlikspor ile Karaçayırspor kadın futbol takımları karşılaştı.


Maç sırasında oyuncular arasında çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Takım oyuncuları arasında yaşanan kavgayı, teknik ekipte bulunanlar sahaya girerek yatıştırmaya çalıştı. Oyuncular sahadan çıkarken de iki takım futbolcuları arasındaki gerginlik devam etti.


Maçın hakemi, çıkan olaylar nedeniyle Karaçayırspor’dan 3, Gençlikspor’dan ise 2 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.




#Bolu
#Karaçayırspor
#Gençlikspor
