Spor Karagümrük-Fenerbahçe maçında dikkati çeken görüntü "Bu 4 kişi ne yapıyor?"
FUTBOL FUTBOL

Karagümrük-Fenerbahçe maçında dikkati çeken görüntü: "Bu 4 kişi ne yapıyor?"

Fenerbahçe'nin 9 kişi kalan Fatih Karagümrük'ü yenemediği maçı yorumlayan Feyyaz Uçar, maçtan bir görüntüye dikkati çekti ve sarı-lacivertli takımın teknik sorumlusu Zeki Murat Göle'yi eleştirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Karagümrük-Fenerbahçe maçında dikkati çeken görüntü: Bu 4 kişi ne yapıyor?
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Fenerbahçe, maçın büyük bölümünü 9 kişi oynayan rakibi Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

Yayıncı kuruluşta mücadeleyi değerlendiren Feyyaz Uçar, sarı-lacivertli takımın başında maça çıkan teknik sorumlu Zeki Murat Göle'yi sert bir dille eleştirdi.

"Rakip 9 kişi, sen hala 4 defans oynatıyorsun"

Fenerbahçe'nin kendi yarı sahasında 4 kişiyle beklediğini belirten Uçar, "Rakip 9 kişi sayın kardeşim. 4 kişi hala defans oynatıyorsun. 'Çiftli santrfora dön' dedik sana. Pelkas'ı çıkartıyorsun, Serdar'ı alıyorsun. Çıkar Nazım'ı, çıkar geriden 1 kişiyi evladım. Ne diyeyim yani. Hakikaten enteresan. İrfan Can'ı çıkarıp Rossi'yi alıyorsun. Geride hala 4 adam duruyor. 1 kişiyle atak yapmaya çalışıyor Karagümrük. Geride 4 kişisin. Szalai sinirlendi en son, santrfora gitti. Günün en doğru hareketiydi. Niye hala 4'lü oynuyorsun. Puan kaybına da tahammülün yok. Yesen ne olur artık. 9 kişi forse edersin skoru. Böyle oynamanın da bir manası yok. Böyle genç oyuncu mu yetiştireceksin evladım? Genç takımlarda da böyle mi yapıyorsun? Bilmiyorum. Fazla da konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Caner Erkin ve hakem Erkan Özdamar arasında ne oldu?
SPOR
Caner Erkin ve hakem Erkan Özdamar arasında ne oldu?

Dolardadüşüş sürüyor

Dolarda
düşüş sürüyor

​Yeni güne 12 liranın altında başladı.
Konyada feci kaza

Konya'da feci kaza

​Kamyonetin kasasındaki anne ve kızı hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor.
Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi

Jandarma komandoların nefes kesen eğitimi
'Fırsatçılara göz açtırmayacağız'

'Fırsatçılara göz açtırmayacağız'

Bakan Muş'tan denetim ve fiyat açıklaması

​Türkiye'nin beklediği Kovid-19 aşısı TURKOVAC acil kullanım onayı aldı.

​Yurt genelinde kar esareti sürüyor.

​İzmir'de iki depoda 10 ton ele geçirildi.

​Dört yaşındaki çocuk ağır yaralandı, çığlıklara komşulara yetişti.

​Trabzon kar altında: Uçuşlar iptal oldu, okullar tatil edildi.

​'Yapmazsak emekler boşa gider, aç kalırız.'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kur korumalı TL vadeli mevduatı” sistemi amacına ulaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.