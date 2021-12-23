Karagümrük-Fenerbahçe maçında dikkati çeken görüntü: "Bu 4 kişi ne yapıyor?"

Fenerbahçe, maçın büyük bölümünü 9 kişi oynayan rakibi Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

Yayıncı kuruluşta mücadeleyi değerlendiren Feyyaz Uçar, sarı-lacivertli takımın başında maça çıkan teknik sorumlu Zeki Murat Göle'yi sert bir dille eleştirdi.

"Rakip 9 kişi, sen hala 4 defans oynatıyorsun"

Fenerbahçe'nin kendi yarı sahasında 4 kişiyle beklediğini belirten Uçar, "Rakip 9 kişi sayın kardeşim. 4 kişi hala defans oynatıyorsun. 'Çiftli santrfora dön' dedik sana. Pelkas'ı çıkartıyorsun, Serdar'ı alıyorsun. Çıkar Nazım'ı, çıkar geriden 1 kişiyi evladım. Ne diyeyim yani. Hakikaten enteresan. İrfan Can'ı çıkarıp Rossi'yi alıyorsun. Geride hala 4 adam duruyor. 1 kişiyle atak yapmaya çalışıyor Karagümrük. Geride 4 kişisin. Szalai sinirlendi en son, santrfora gitti. Günün en doğru hareketiydi. Niye hala 4'lü oynuyorsun. Puan kaybına da tahammülün yok. Yesen ne olur artık. 9 kişi forse edersin skoru. Böyle oynamanın da bir manası yok. Böyle genç oyuncu mu yetiştireceksin evladım? Genç takımlarda da böyle mi yapıyorsun? Bilmiyorum. Fazla da konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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