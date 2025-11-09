Kartal nefes aldı

Beşiktaş, yaşadığı travmayı atlatmak ve yeni bir hedef belirlemek adına çıktı Antalyaspor deplasmanına. Maç öncesi bir yığın problemi vardı siyah-beyazlıların. Sergen Yalçın’ın ve Orkun’un cezaları nedeniyle olmayışı, Rafa Silva’nın durumunun sakatlık mı yoksa teknik heyetle ilişki problemi mi olup olmadığının netleşmemesi ve camia üzerinde oluşan özgüven ile inanç sorunu… Erol Bulut’un gelmesiyle birlikte bir ivme yakalamak isteyen Antalyaspor’a karşı güçlü bir oyun başlangıcı yaptı siyah-beyazlılar. Merkezde Cerny ve Abraham, kenarlarda ise Cengiz ve El Bilal’in ön alan presi ve arzulu oyunları ilk yarıyı Beşiktaş lehine çevirdi. Abraham’ın maçın başında takım öne geçirmesi akıllara, “Acaba yine öne geçip geri mi yaslanacak Beşiktaş?” sorusunu akla getirdi ancak öyle olmadı. İştahlı ve fazlasını arayan siyah-beyazlılarda, Cengiz, etkili oyununu kornerden Djalo’ya yaptığı asistle süsledi. İlk yarıda Beşiktaş’ın hücumda etkili görünmesinde elbette Antalyaspor’un da etkisi vardı ancak, savunmada da rakibine dişe dokunur pozisyon vermeyen siyahbeyazlılar, bir toparlanma emaresi verdi. Beşiktaş, hücum gücünü sadece ileri uç oyuncuları ile kurgulayamaz elbette. Yarıştığı rakiplere kıyasla kenar bekleri epey geride. En bariz gösterge; Rıdvan’ın performansı… Olmadık pozisyonda Antalyaspor’u ikinci yarıda oyuna ortak etti. Onca yıl Avrupa görüp geriye giden ender oyunculardan Rıdvan. Boli’nin golü uzun süre siyahbeyazlıları kaygılandırsa da Jota Silva’nın golü sonucu belirledi. Bu 3 puan, tedavi etmez ama en azından bir süre ağrıyı kesebilir.