Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti ve iki maç sonra galip geldi. Kartal'a üç puanı getiren golleri 2. dakikada Tammy Abraham, 27. dakikada Tiago Djalo ve 81. dakikada Jota Silva attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı ve iki maç sonra galip geldi.
Kartal'a üç puanı getiren golleri 2. dakikada Tammy Abraham, 27. dakikada Tiago Djalo ve 81. dakikada Jota Silva kaydetti. Antalyaspor'un golünü ise 52. dakikada Boli attı.
Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle takımının başında yer alamadı. Yalçın'ın yerine saha kenarında yardımcı antrenör Murat Kaytaz görev yaptı.
Bu sonucun ardından puanını 20 yapan Beşiktaş 6. sıraya yükseldi. Antalyaspor 13 puanla 12. sırada kaldı.
Siyah-beyazlılar milli ara sonrası ilk maçında Samsunspor'u konuk edecek.
2' Karşılaşmanın henüz ilk pozisyonunda El Bilal Toure'nin pasıyla topla buluşan Tammy Abraham'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda, savunmadan Georgi Dzhikiya'ya çarpan meşin yuvarlak Abdullah Yiğiter'i yanıltarak yanından ağlarla buluştu: 0-1.
7' Beşiktaş gole yaklaşıyor! Rıdvan Yılmaz'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Tammy Abraham'ın kafa vuruşunda Abdullah Yiğiter'in çeldiği top üst direkten geri geldi.
27' Cengiz Ünder'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Tiago Djalo, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Abdullah Yiğiter'in solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 0-2.
33' Dario Saric'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Kenneth Paal'ın kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.
51' Ceza sahası dışında Rıdvan Yılmaz'ın geri pasında araya girerek topu kapan Yohan Boli, hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve yaptığı düzgün vuruşla topu Ersin Destanoğlu'nun yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-2.
81' Hızlı gelişen atakta Vaclav Cerny'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Jota Silva, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu Abdullah Yiğiter'in yanından uzak köşede ağlarla buluşturdu: 1-3.