Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 3-1 kazandı ve iki maç sonra galip geldi.

Kartal'a üç puanı getiren golleri 2. dakikada Tammy Abraham, 27. dakikada Tiago Djalo ve 81. dakikada Jota Silva kaydetti. Antalyaspor'un golünü ise 52. dakikada Boli attı.