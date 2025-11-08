Beşiktaşlı yıldızdan çarpıcı itiraf: "Sezonun golünü atmış olabilirim"

Abraham'ın gol sonrası yaşadığı sevinç.
Beşiktaş milli ara öncesi konuk olduğu Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlıların yıldız ismi attığı gol için çarpıcı ifadeler kullandı.
Trendyol Süper Lig 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Tammy Abraham, 27. dakikada Tiago Djalo ve 81. dakikada Jota Silva attı.
Mücadelenin ardından karşılaşmayı değerlendiren siyah-beyazlıların forveti Tammy Abraham attığı gol için dikkat çeken ifadeler kullandı.
Abraham,
"Sezonun gollerinden birini atmış olabilirim. Kaleyi gördüm. Kimsenin dokunduğunu da göremedim o anda. Şutu çekme kararını verdim. Gol oldu."
dedi.
