Beşiktaşlı yıldızdan çarpıcı itiraf: "Sezonun golünü atmış olabilirim"

Beşiktaşlı yıldızdan çarpıcı itiraf: "Sezonun golünü atmış olabilirim"

8/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Abraham'ın gol sonrası yaşadığı sevinç.
Abraham'ın gol sonrası yaşadığı sevinç.

Beşiktaş milli ara öncesi konuk olduğu Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlıların yıldız ismi attığı gol için çarpıcı ifadeler kullandı.

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.


Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 2. dakikada Tammy Abraham, 27. dakikada Tiago Djalo ve 81. dakikada Jota Silva attı.


Mücadelenin ardından karşılaşmayı değerlendiren siyah-beyazlıların forveti Tammy Abraham attığı gol için dikkat çeken ifadeler kullandı.


Abraham,
"Sezonun gollerinden birini atmış olabilirim. Kaleyi gördüm. Kimsenin dokunduğunu da göremedim o anda. Şutu çekme kararını verdim. Gol oldu."
dedi.

Tammy Abraham'ın Antalyaspor'a attığı golü izlemek için




