Beşiktaşlı yıldızdan Sergen Yalçın'a gönderme: Gol sevinci dikkat çekti

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u mağlup etti. Siyah-beyazlıların yıldız ismi attığı gol sonrası yaşadığı sevinçle dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar sahadan 3-1 galibiyetle ayrılarak iki maçlık kazanamama serisine son verdi.
Beşiktaş'ta galibiyeti getiren golleri Tammy Abraham, Tiago Djalo ve Jota Silva attı.
81'inci dakikada takımının üçüncü golünü kaydeden Jota Silva, yaşadığı sevinçle dikkat çekti.
SEVİNCİNDE 'BURADAYIM' MESAJI VERDİ
Forma şansı bulmakta zorlanan Portekizli kanat oyuncusunun golünün ardından yaptığı hareket sosyal medyada Sergen Yalçın'a gönderme olarak yorumlandı.