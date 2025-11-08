Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Murat Kaytaz: Beyaz sayfa açmak istiyorduk

Murat Kaytaz: Beyaz sayfa açmak istiyorduk

22:528/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sergen Yalçın'ın yokluğunda teknik sorumlu olarak Murat Kaytaz (Soldan ikinci) görev yaptı.
Sergen Yalçın'ın yokluğunda teknik sorumlu olarak Murat Kaytaz (Soldan ikinci) görev yaptı.

Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından yardımcı antrenör Murat Kaytaz alınan galibiyeti değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, basın toplantısında soruları yanıtladı.


Murat Kaytaz'ın açıklamaları şu şekilde;
'Oyunculara sakin kalmaları direktifi verdik'

"Geldiğimizden beri tüm maçlarda oyuncularımız maça istekli başlıyor. Bugün de öyle başladık. Golleri de bulduk. İkinci yarı yine kendi hatamızdan gol gördük kalemizde. Oyunculara sakin kalmaları direktifi verdik. İçerideki liderlerin Gabriel'in Ndidi'nin sakin kalma direktifleri de vardı."

'Şeytanın bacağını kırdık'

"Oyun rakibe geçti zaman zaman ama pozisyon vermedik. Kırılmadık. Devre arasında '2-0 olması önemli değil, 0-0 başlıyoruz, taktikten kopmayacağız.' dedim. Tammy'nin golünde şans ilk defa yanımızda oldu. Şeytanın bacağını kırdık."

'Beyaz sayfa açmak istiyorduk'

"3. gol irdelenir umarım. Planlarımız dahilinde stoperlere topu verip, rakibi üstümüze çekip, Cerny'de topu buluşturup gole gittik. Jota da iyi bitirdi. Daha iyi olacağız. Beyaz sayfa açmak istiyorduk."

'Bu da bir 'challenge' oldu'

"Sayfa griye çaldı ama beyaz günler. Beşiktaş'ın genlerinde taraftarın tansiyonunu artırmadan kazanmak yok ama bunu da kıracağız. Bu da bir 'challenge' oldu."





#Beşiktaş
#Murat Kaytaz
#Antalyaspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro detayı şekillendi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...