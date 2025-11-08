Murat Kaytaz: Beyaz sayfa açmak istiyorduk

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz, basın toplantısında soruları yanıtladı.





Murat Kaytaz'ın açıklamaları şu şekilde;

'Oyunculara sakin kalmaları direktifi verdik'

"Geldiğimizden beri tüm maçlarda oyuncularımız maça istekli başlıyor. Bugün de öyle başladık. Golleri de bulduk. İkinci yarı yine kendi hatamızdan gol gördük kalemizde. Oyunculara sakin kalmaları direktifi verdik. İçerideki liderlerin Gabriel'in Ndidi'nin sakin kalma direktifleri de vardı."

'Şeytanın bacağını kırdık'

"Oyun rakibe geçti zaman zaman ama pozisyon vermedik. Kırılmadık. Devre arasında '2-0 olması önemli değil, 0-0 başlıyoruz, taktikten kopmayacağız.' dedim. Tammy'nin golünde şans ilk defa yanımızda oldu. Şeytanın bacağını kırdık."

'Beyaz sayfa açmak istiyorduk'

"3. gol irdelenir umarım. Planlarımız dahilinde stoperlere topu verip, rakibi üstümüze çekip, Cerny'de topu buluşturup gole gittik. Jota da iyi bitirdi. Daha iyi olacağız. Beyaz sayfa açmak istiyorduk."

'Bu da bir 'challenge' oldu'

"Sayfa griye çaldı ama beyaz günler. Beşiktaş'ın genlerinde taraftarın tansiyonunu artırmadan kazanmak yok ama bunu da kıracağız. Bu da bir 'challenge' oldu."















