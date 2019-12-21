Kasımpaşa - Gaziantep FK: 3-4

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK’ya 4-3 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 5 ve 44’üncü dakikalarda Kayode, 21’inci dakikada Kenan Özer ile 34’üncü dakikada Djilobodji attı.

Kasımpaşa’nın golleri ise 10’uncu dakikada Veysel Sarı, 57’nci dakikada Ricardo Quaresma ve 80’inci dakikada Mame Thiam’dan geldi. Ev sahibi ekip, 75’inci dakikada Quaresma ile bir de penaltı vuruşundan faydalanamadı.