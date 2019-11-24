Kasımpaşa - Gençlerbirliği: 1-2

Süper Lig’in 12’nci haftasında Kasımpaşa, evinde Gençlerbirliği’ni konuk etti. Konuk ekip Gençlerbirliği, 1-0 geride götürdüğü karşılaşmayı Stancu’nun son dakikalardaki golleriyle 2-1 kazanmayı başardı.
1’inci dakikada sağ kanattan Quaresma’nın ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Hajradinovic’in kafa vuruşunu kaleci Ertaç son anda kornere çelmeyi başardı.
22’nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Quaresma’nın, ceza sahasına girer girmez trivela vuruşunda kaleci Ertaç topu son anda kornere çeldi.
29’uncu dakikada Gençlerbirliği’nde Halil İbrahim’in sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Stancu’nun kafa vuruşu kaleci Fatih’te kaldı.
54’üncü dakikada Kasımpaşa Aytaç’ın golüyle öne geçiyor. Sağ kanatta Quaresma’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Hajradinovic, pasını penaltı noktası üzerindeki Aytaç’a çıkardı. Aytaç’ın vuruşunda kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı ve top ağlarla buluştu: 1-0.
65’inci dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında, Halil İbrahim’in sol kanattan kestiği ortada, ön direkte Ayite’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
82’nci dakikada Gençlerbirliği karşılaşmada eşitliği yakaladı. Sağ taraftan Erdem’in kullandığı kornerde ceza sahası içinde topla buluşan Stancu, dönerek vuruşunda topu ağlarla buluşturdu: 1-1
87’nci dakikada Gençlerbirliği penaltı vuruşu kazandı. Karşılaşmanın hakemi, ceza sahası içinde topla buluşan Stancu’nun şutunda topun Popov’un eline çarptığına hükmederek beyaz noktayı gösterdi.
88’inci dakikada topun başına geçen Stancu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-2.
Müsabaka deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maç Sonucu
Kasımpaşa: 1
Gençlerbirliği: 2 pic.twitter.com/B7fWF2I0FC
Maç Sonucu
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