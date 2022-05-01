Beşiktaş Kayseri deplasmanında geriden gelerek kazandı

Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlı takım geriden gelerek 3-2 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Serdar Saatçı, 75 ve 78. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Geoges-Kevin N'Koudou kaydetti. Kayserispor'un gollerini ise 23. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve 90+6. dakikada Miguel Cardoso attı. Ayrıca siyah-beyazlı takımda Francisco Montero 82. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar
- 8. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
- 12. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Larin'in vuruşundu, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- 13. dakikada sol kanatta topla buluşan Emirhan İlkhan'ın ceza sahasına ortasında, Montero'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
- 14. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında toplu buluşan Onur Bulut'un sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu çeldi.
- 19. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
- 23. dakikada Kayserispor öne geçti. Ceza alanına giren Thiam'a müdahale etmek isteyen Welinton topa elle müdahale edince, maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Thiam'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
- 30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek, meşin yuvarlağı ceza sahası dışında uygun durumda bulunan Kemen'e gönderdi. Bu oyuncunun yerden sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu çıkardı.
- 36. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, ceza sahasında topla buluşan Atiba, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Rıdvan Yılmaz'a ortaladı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
- 45+1. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Emirhan İlkhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar
- 50. dakikada sağ çaprazdan Ghezzal'ın ceza sahası içine kullandığı serbest vuruşta Atiba'dan seken topa kafa ile vuran Serdar Saatçı topu ağlara yolladı: 1-1.
- 53. dakikada Gavranovic'in pasında topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından şutu auta gitti.
- 57. dakikada Rosier'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ghezzal'ın şutu üstten auta gitti.
- 75. dakikada Atiba'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nkoudou'nun şutu ağlarla buluştu: 1-2.
- 76. dakikada Beşiktaş atağında ceza sahası içinde Uğur Demirok'un Nkoudou'ya müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
- 78. dakikada Nkoudou'nun penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
- 90+4. dakikada ceza sahası içinde bulunan Uğur Demirok'un pasında topla buluşan Thiam'ın kaleye şutu auta gitti.
- 90+6. dakikada sağ çaprazda Emrah Başsan'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Cardoso'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-3.