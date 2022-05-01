Beşiktaş Kayseri deplasmanında geriden gelerek kazandı

Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlı takım geriden gelerek 3-2 kazandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Serdar Saatçı, 75 ve 78. dakikalarda biri penaltıdan olmak üzere Geoges-Kevin N'Koudou kaydetti. Kayserispor'un gollerini ise 23. dakikada penaltıdan Mame Thiam ve 90+6. dakikada Miguel Cardoso attı. Ayrıca siyah-beyazlı takımda Francisco Montero 82. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

8. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta, Ghezzal'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

12. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Larin'in vuruşundu, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

13. dakikada sol kanatta topla buluşan Emirhan İlkhan'ın ceza sahasına ortasında, Montero'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

14. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza sahası dışında toplu buluşan Onur Bulut'un sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu çeldi.

19. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

23. dakikada Kayserispor öne geçti. Ceza alanına giren Thiam'a müdahale etmek isteyen Welinton topa elle müdahale edince, maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Thiam'ın vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek, meşin yuvarlağı ceza sahası dışında uygun durumda bulunan Kemen'e gönderdi. Bu oyuncunun yerden sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu topu çıkardı.

36. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, ceza sahasında topla buluşan Atiba, meşin yuvarlağı uygun durumdaki Rıdvan Yılmaz'a ortaladı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45+1. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, Emirhan İlkhan'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar

50. dakikada sağ çaprazdan Ghezzal'ın ceza sahası içine kullandığı serbest vuruşta Atiba'dan seken topa kafa ile vuran Serdar Saatçı topu ağlara yolladı: 1-1.

53. dakikada Gavranovic'in pasında topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından şutu auta gitti.

57. dakikada Rosier'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ghezzal'ın şutu üstten auta gitti.

75. dakikada Atiba'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nkoudou'nun şutu ağlarla buluştu: 1-2.

76. dakikada Beşiktaş atağında ceza sahası içinde Uğur Demirok'un Nkoudou'ya müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

78. dakikada Nkoudou'nun penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

90+4. dakikada ceza sahası içinde bulunan Uğur Demirok'un pasında topla buluşan Thiam'ın kaleye şutu auta gitti.

90+6. dakikada sağ çaprazda Emrah Başsan'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Cardoso'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-3.



