Kayserispor’a Adebayor'dan kötü haber
SÜPER LİG

Kayserispor’a Adebayor'dan kötü haber

İstikbal Mobilya Kayserispor’da bu hafta oynanacak olan Göztepe maçında Emmanuel Adebayor forma giyemeyecek.

Haber Merkezi IHA
Kayserispor forması giyen Adebayor bu sezon 4 karşılaşmada 1 gol 1 asist ile oynadı.

Kayserispor forması giyen Adebayor bu sezon 4 karşılaşmada 1 gol 1 asist ile oynadı.

Fotoğraf: IHA

Spor Toto Süper Lig’in 7.haftasında deplasmanda Göztepe’ye konuk olacak İstikbal Mobilya Kayserispor’da forvet futbolcusu Adebayor’un forma giyemeyeceği öğrenildi.

Konyaspor müsabakasında sakatlanan ve sonrasında MR’ı çekilen Adebayor’un raporu geldi. Konya maçının 45.dakikasında oyundan çıkan Togolu futbolcunun sağ ayak üst adalesinde zorlanma tespit edildi.

  • Dün ve bugün gerçekleştirilen idmanlara çıkmayan Adebayor’un İzmir’deki Göztepe maçında riske edilmeyeceği ve tedavisinin sürdürüleceği öğrenildi.


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