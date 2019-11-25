SÜPER LİG

Kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı

Süper Lig'de son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor'da Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu kadro dışı bırakıldı.

Haber Merkezi DHA, Yeni Şafak
Bilal Başacıkoğlu, Sivasspor maçının ardından taraftarlarla tartışma yaşamıştı.

Bilal Başacıkoğlu, Sivasspor maçının ardından taraftarlarla tartışma yaşamıştı.

Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Yönetim kuruluna bazı teklifler ileteceğim. Kadro dışı olacak. Bu şerefli formayı giymek ve mücadele etmek isteyenlerle bu yola devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu'nun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Taraftarlarla münakaşaya girmesi sebebiyle Bilal’e ayrıca para cezası verildiği de bildirildi.



Bülent Uygun neşteri vuruyor: Kadro dışı kararını açıkladı
Bülent Uygun neşteri vuruyor: Kadro dışı kararını açıkladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında evinde DG Sivasspor'a 4-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, “Kendi evinizde mağlup oluyorsanız bazı radikal kararların alınması düşüncesindeyim. Ben gelmeden önce hiç galibiyeti olmayan bir takım, entrikaların olduğu bir ortam vardı. İşlerin düzeltilmesi için elimizden gelen fedakarlığı yapmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımızın alacakları için federasyona başvurmaları var. Yönetim kuruluna bazı teklifler ileteceğim. Kadro dışı olacak. Bu şerefli formayı giymek ve mücadele etmek isteyenlerle bu yola devam edeceğiz. Ben hep zor durumdaki takımlarla çalıştım. İnandığımız müddetçe başarılı oluruz. Sİvasspor’u tebrik ediyorum. Hak ettikleri 3 puanı aldılar. Biz 7 sakat ve bazı inanmayanlarla mücadele ettik. Şapkayı önümüze koyacağız. Gereğini yapacağız. Kadro dışı kararını bir an önce almakta fayda var. Bazıları bazı şeyleri anlamıyor. Bu kadar da ruhsuzluk olmaz. Ben 50 yaşındayım daha fazla ruhumu ortaya koyarım. Bugün kabul etmeyeceğim bir mücadele örneği vardı. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim" diye konuştu.#MaçSonucu ​Süper Lig&#39;de Kayserispor&#39;a konuk olan Sivasspor, mücadeleyi 4-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.⚽24&#39; Fernando⚽44&#39; Henrique⚽70&#39; Emre Kılınç⚽74&#39; Erdoğan Yeşilyurt⚽90+4&#39; Erdoğan Yeşilyurt pic.twitter.com/CIFJ9AgC38&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 24 Kasım 2019

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Halil İbrahim Dervişoğlu'ndan Trabzonspor'a m...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.