Kayserispor'da 3 futbolcu kadro dışı

Sivasspor'a 4-1 mağlup olan Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, "Yönetim kuruluna bazı teklifler ileteceğim. Kadro dışı olacak. Bu şerefli formayı giymek ve mücadele etmek isteyenlerle bu yola devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda Ntep, Tavares ve Bilal Başacıkoğlu'nun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Taraftarlarla münakaşaya girmesi sebebiyle Bilal’e ayrıca para cezası verildiği de bildirildi.



