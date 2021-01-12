SÜPER LİG

Keçiörengücü'nün transfer duyurusu kafaları karıştırdı: Zlatan mı o?

Ankara Keçiörengücü, İsveçli santrfor Edin Hamidovic'e imza attırdı. Başkent ekibinin transferi açıklamadan önce yaptığı paylaşım ise sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Keçiörengücü'nün yeni transferi formayla poz verdi.

Keçiörengücü'nün yeni transferi formayla poz verdi.

Fotoğraf: IHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 27 yaşındaki İsveçli forvet Edin Hamidovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İsveç'in Jönköpings Sodra IF takımında oynayan Hamidovic ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

  • Edin Hamidovic, İsveç ekibinde toplamda çıktığı 29 maçta 11 gol attı.

Transfer duyurusu sosyal medyayı salladı

Ankara Keçiörengücü'nün Hamidovic'in transferini açıklamadan önce yaptığı duyuru sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Başkent ekibinin paylaşımındaki siluetin, Zlatan Ibrahimovic'i andırması dikkati çekti.

İşte o paylaşım;


Kasımpaşalı futbolcu Fortuna Sittard'a transfer oldu
Kasımpaşalı futbolcu Fortuna Sittard'a transfer oldu

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Mickael Tirpan sezon sonuna kadar Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına kiralanmıştır. Oyuncumuza sezonun geri kalan bölümünde başarılar dileriz" denildi.Geçen sezon ara transfer döneminde Kasımpaşa'ya transfer olan Tirpan, lacivert-beyazlı formayla tüm kulvarlarda çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.Veda mesajıTirpan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Bir senedir formasını gururla terlettiğim Kasımpaşa Kulübüme kısa bir ara vermek zorunda kaldığımı belirtmek isterim. Bu süreçte başta başkanım Turgay Ciner Bey ve tüm kulüp çalışanlarına gösterdikleri anlayış ve ilgiden dolayı teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Türk Milli Takımı'nda oynamak için Süper Lig'e transfer oldu: Kimse Türk olduğunu bilmiyor

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