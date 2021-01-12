Keçiörengücü'nün transfer duyurusu kafaları karıştırdı: Zlatan mı o?

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, 27 yaşındaki İsveçli forvet Edin Hamidovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İsveç'in Jönköpings Sodra IF takımında oynayan Hamidovic ile 1 yılı opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Edin Hamidovic, İsveç ekibinde toplamda çıktığı 29 maçta 11 gol attı.

👊 HOŞ GELDİN HAMİDOVIČ



Ankara Keçiörengücümüz, 27 yaşındaki İsveçli santrfor Edin Hamidović ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.#AnkaraKeçiörengücü 💜 pic.twitter.com/20Io03KqHq — Ankara Keçiörengücü (@ankara_kg) January 12, 2021

Transfer duyurusu sosyal medyayı salladı

Ankara Keçiörengücü'nün Hamidovic'in transferini açıklamadan önce yaptığı duyuru sosyal medyada büyük merak uyandırdı. Başkent ekibinin paylaşımındaki siluetin, Zlatan Ibrahimovic'i andırması dikkati çekti.

İşte o paylaşım;

🇸🇪✍ pic.twitter.com/iKsoAz4hCi — Ankara Keçiörengücü (@ankara_kg) January 12, 2021



