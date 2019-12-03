SÜPER LİG

Kerem Can Akyüz kadro dışı

Denizlispor'da alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran tecrübeli futbolcusu Kerem Can Akyüz, kadro dışı bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Kerem Can Ayküz, 2016 yılında Denizlispor'a transfer olmuştu.

Kerem Can Ayküz, 2016 yılında Denizlispor'a transfer olmuştu.

Fotoğraf: Deniz TOKAT / DHA

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un sol beki Kerem Can Akyüz, geçtiğimiz sezondan kalan alacaklarını gerekçe gösterip TFF'ye başvurmasının ardından kadro dışı bırakıldı. 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir maçı öncesinde kulüp bulmak için yönetimden izin isteyip kentten ayrıldı.

Denizlispor'un 2016-2017 futbol sezonunda Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Can Akyüz, forma giydiği 90 maçta 2 gol atıp, 4 de asist yaptı. Deneyimli oyuncu bu sezon ise Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giyebildi.


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