Konyaspor - Ankaragücü: 0-0

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 1. Hafta maçında Konyaspor, sahasında MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı.
15. dakikada MKE Ankaragücü savunmasına çarpan topu penaltı noktası yakınında önünde bulan Ömer Ali’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
21. dakikada Erdon Daci’nin pasında ceza sahasın içinde topla buluşan Milosevic’in yerden şutu kaleci Korcan’da kaldı.
31. dakikada ceza sahasının sağ çaprazından Skubic’in sert şutunu kaleci Korcan güçlükle kornere çeldi.
48. dakikada Aydın’ın ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Serkan’da kaldı.
55. dakikada Milosevic’in sağ çaprazdan kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden çektiği şutu kaleci Korcan kornere çıkardı.
88. dakikada ceza sahası sol çaprazından kaleye yakın bir noktada Mücahit Can Akçay’ın çektiği sert şutta top kaleci Korcan’ın müdahalesiyle yeniden oyun alanına döndü.
Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.
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