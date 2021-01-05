Konyaspor-Galatasaray maçındaki gol düellosunda kazanan ev sahibi oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 4-3 mağlup oldu ve zirve yarışında kritik bir kayıp yaşadı.

Maçtan dakikalar;

30. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahasına yapılan ortaya Emre Akbaba röveşata denedi ancak top savunmadan geri geldi.

34. dakikada Konyaspor atağında sol kanattan ceza alanına yapılan ortada Daci kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

37. dakikada Galatasaray’ın sağ kanattan Ömer ile kullandığı serbest vuruşta arka direkte Diagne boş pozisyonda kafayı vurdu ama top az farkla dışarı gitti.

40. dakikada sağ kanatta topla buluşan Skubic’in içeriye çevirdiği topa Daci düzgün vurarak topu ağlara yolladı. 1-0

44. dakikada Luyindama’nın uzun pasında savunma arkasına sarkan Diagne’nin vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

45+3. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Oğulcan’ın ortasına dokunan Diagne topu filelere gönderdi. 1-1

Konyaspor'un 11'i;

Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Shengelia, Milosevic, Daci, Cikalleshi

Galatasaray'ın 11'i;

Okan Kocuk, Linnes, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Oğulcan, Belhanda, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Diagne.



