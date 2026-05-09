Kulüp yöneticisine yangın tüpü sıktı! Golcü oyuncu kadro dışı kaldı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da, saha içindeki sonuçlardan çok saha dışındaki bir disiplin krizi gündeme oturdu. Takımın en büyük gol silahı konumundaki Pierre-Emerick Aubameyang, antrenman tesislerinde gerçekleştirdiği sınırları aşan bir eylem nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Fransız spor basınının önde gelen gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre; tecrübeli forvet, kulüp yöneticilerinden Bob Tahri'ye yönelik gerçekleştirdiği "şaka" sonrası teknik heyet ve yönetim tarafından sert bir cezaya çarptırıldı.

Olayın detayları, şaşkınlığa sebep oldu. Aubameyang’ın, Marsilya yöneticisi Bob Tahri'ye şaka yapmak amacıyla bir yangın tüpünü üzerine sıktığı öğrenildi. Teknik direktör ve kulüp disiplin kurulu ise Gabonlu oyuncuyu derhal Le Havre maçının kadrosundan çıkardı.







