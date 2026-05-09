Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kulüp yöneticisine yangın tüpü sıktı! Golcü oyuncu kadro dışı kaldı

Kulüp yöneticisine yangın tüpü sıktı! Golcü oyuncu kadro dışı kaldı

Tuğçe Erginkoç
10:119/05/2026, Cumartesi
G: 9/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Bu sezon Marsilya formasıyla 40 maça çıkan yıldız futbolcu 13 gol atarken 10 da asist yaptı.
Bu sezon Marsilya formasıyla 40 maça çıkan yıldız futbolcu 13 gol atarken 10 da asist yaptı.

Dünyaca ünlü golcü Pierre-Emerick Aubameyang, Marsilya kulüp yöneticisine yaptığı tehlikeli şaka sonrası disipline takıldı. Gabonlu yıldız, Le Havre karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da, saha içindeki sonuçlardan çok saha dışındaki bir disiplin krizi gündeme oturdu. Takımın en büyük gol silahı konumundaki Pierre-Emerick Aubameyang, antrenman tesislerinde gerçekleştirdiği sınırları aşan bir eylem nedeniyle kadro dışı bırakıldı.

Fransız spor basınının önde gelen gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre; tecrübeli forvet, kulüp yöneticilerinden Bob Tahri'ye yönelik gerçekleştirdiği "şaka" sonrası teknik heyet ve yönetim tarafından sert bir cezaya çarptırıldı.

Olayın detayları, şaşkınlığa sebep oldu. Aubameyang’ın, Marsilya yöneticisi Bob Tahri'ye şaka yapmak amacıyla bir yangın tüpünü üzerine sıktığı öğrenildi. Teknik direktör ve kulüp disiplin kurulu ise Gabonlu oyuncuyu derhal Le Havre maçının kadrosundan çıkardı.



#Futbol
#Fransa
#Pierre Emerick-Aubameyang
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF DÜZENLEMESİ: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? 12. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği