Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
LeBron James'in 27 sayısı yetmedi

LeBron James'in 27 sayısı yetmedi

10:166/05/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
41 yaşındaki LeBron James, NBA tarihinin en önemli basketbolcularından biri olarak kabul ediliyor.
41 yaşındaki LeBron James, NBA tarihinin en önemli basketbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder konuk ettiği Los Angeles Lakers'ı 108-90 mağlup ederek Batı Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Batı Konferansı yarı finalinde serinin ilk maçında Thunder, Lakers'ı 108-90'lık skorla mağlup etti.


Thunder'da Chet Holmgren 24 sayı ve 12 ribaunt kaydederken Shai Gilgeous-Alexander ve Ajay Mitchell, 18'er sayı kaydetti.


Lakers'ta LeBron James, 27 sayı attı.


Pistons, 1-0 öne geçti

Detroit Pistons, Doğu Konferansı yarı finali serisinin ilk maçında Cleveland Cavaliers'ı 111-101 yendi ve seride 1-0 öne geçti.


Pistons'ta Cade Cunningham 23, Tobias Harris de 20 sayı kaydetti. Duncan Robinson ise 19 sayı üretti.


Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, James Harden 22 sayı kaydetti.​​​​​​​



#Oklahoma City Thunder
#Los Angeles Lakers
#NBA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarları yayınlandı mı? 120. Temel Eğitim 96. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları sorgulama ekranı