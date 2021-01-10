Lider Beşiktaş Hatay deplasmanında takıldı: Dört gol atıldı kazanan yok

Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş, Hatay deplasmanında takıldı. 2-2 biten maçta siyah beyazlıların beş maçlık galibiyet serisi de son bulmuş oldu.

Maçtan dakikalar;

GOL!

6. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal’ın uzun topunda, Abubakar ceza sahası dışından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1

GOL!

7. dakikada Akintola’nın sağdan yerden ortasında topu alan Boupendza ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

15. dakikada Atiba’nın topuk pasında topla birlikte ceza sahasına giren Larin’in plase vuruşu az farkla auta gitti.

20. dakikada Selim’in pasında altı pas önünde topla buluşan Akintola topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçersiz sayıldı.

GOL!

24. dakikada Mesut’un soldan ortasına topu önüne iyi alıp, rakibini geçen Boupendza meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu. 2-1

GOL!

41. dakikada sağdan Ghezzal’ın kullanıldığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş kalan Larin kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-2

89. dakikada Boupendza’nın pasında Kamara topla buluştu, şutunu çekmekte gecikince savunma pozisyonunu bozdu.

90. dakikada Aboubakar ceza sahasından sert vurdu ancak top kaleci Akın’da kaldı.

Beşiktaşlı Welinton, Hatayspor maçında gördüğü sarı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü pic.twitter.com/yX6uIC7X82 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 10, 2021

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. pic.twitter.com/W3pAXQqRwF — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 10, 2021

Süper Lig'in yeni gol makinesi Aaron Boupendza Beşiktaş maçının ilk yarısında iki gol atan ve siyah beyazlıların beş maçlık gol yememe serisine son veren Aaron Boupendza sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.Kariyerinin son 4 sezonunda sadece 6 gol atabilen Aaron Boupendza, Beşiktaş maçında da gollerine devam etti. Gabonlu futbolcu attığı iki golle birlikte ligde 12. golüne ulaştı.İşte Boupendza için atılan tweetler;Boupendza,nasıl adam bu ya..— Evren Turhan (@evrentrhn) January 10, 2021 Serhat Ulueren: "Gönder Falcao'yu, al Boupendza'yı, Nisan ayında şampiyonluğunu ilan et."— Süper Lig (@EnSuperLig) January 10, 2021 Tüm forvetlerimizi satıp Boupendza'yı almak... Sen ne güzel bir hayalsin.— Ordinaryus- (@Ordinaryusbey) January 10, 2021 Boupendza ligdeki en çabuk santrfor olabilir. Bileşik tekniğe güzel örnek @taygunerdem34 Hocam.— Serdar Kelleci (@serdarkellecii) January 10, 2021 Boupendza... sana o kadar ballı falan dedim hakkını helal et, son dünya kupası finalisti Vida ile Wellinton'un duygularıyla oynadı resmen herif— Astori #13 (@OnurNizamoglu61) January 10, 2021 Kariyerinin son 4 sezonunda sadece 6 gol atabilen Boupendza, Süper Lig'de çıktığı 15. maçta 12. golünü attı #HTYvBJK https://t.co/JRnGALulJv— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 10, 2021



