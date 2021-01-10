Lider Beşiktaş Hatay deplasmanında takıldı: Dört gol atıldı kazanan yok

Süper Lig'de lider durumda olan Beşiktaş, Hatay deplasmanında takıldı. 2-2 biten maçta siyah beyazlıların beş maçlık galibiyet serisi de son bulmuş oldu.
Maçtan dakikalar;
GOL!
- 6. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal’ın uzun topunda, Abubakar ceza sahası dışından sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 0-1
GOL!
- 7. dakikada Akintola’nın sağdan yerden ortasında topu alan Boupendza ceza sahası içinden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1
15. dakikada Atiba’nın topuk pasında topla birlikte ceza sahasına giren Larin’in plase vuruşu az farkla auta gitti.
20. dakikada Selim’in pasında altı pas önünde topla buluşan Akintola topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesi ile gol geçersiz sayıldı.
GOL!
- 24. dakikada Mesut’un soldan ortasına topu önüne iyi alıp, rakibini geçen Boupendza meşin yuvarlağı bir kez daha filelerle buluşturdu. 2-1
GOL!
- 41. dakikada sağdan Ghezzal’ın kullanıldığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş kalan Larin kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-2
89. dakikada Boupendza’nın pasında Kamara topla buluştu, şutunu çekmekte gecikince savunma pozisyonunu bozdu.
90. dakikada Aboubakar ceza sahasından sert vurdu ancak top kaleci Akın’da kaldı.
Beşiktaşlı Welinton, Hatayspor maçında gördüğü sarı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü pic.twitter.com/yX6uIC7X82
Beşiktaşlı Welinton, Hatayspor maçında gördüğü sarı kartla Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü pic.twitter.com/yX6uIC7X82— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 10, 2021
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. pic.twitter.com/W3pAXQqRwF
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş deplasmanda Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. pic.twitter.com/W3pAXQqRwF— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 10, 2021
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