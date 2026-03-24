Liverpool'da Salah devri sona eriyor: Sezon sonu veda edecek

Muhammed Salah, sezon sonunda Liverpool’dan ayrılacağını duyururken, İngiliz kulübü de yıldız oyuncu için veda mesajı yayımladı.
Muhammed Salah, sezon sonunda Liverpool’dan ayrılacağını açıkladı. Mısırlı yıldızın kararı, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.
Salah’ın açıklamasının hemen ardından Liverpool Kulübü de resmi bir veda mesajı yayımladı. Kulüpten yapılan duyuruda, yıldız oyuncunun 2025-26 sezonunun sonunda Anfield’daki kariyerini noktalayacağı belirtildi.
Açıklamada, Salah’ın kulübe kattığı başarıların ve bıraktığı mirasın önemine dikkat çekilerek, efsane oyuncunun vedasının sezonun ilerleyen dönemlerinde özel bir şekilde kutlanacağı ifade edildi.